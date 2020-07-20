دعوات واسعة لخادم الحرمين بالشفاء بعد دخوله المستشفى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

شارك مسؤولون ونخب سعودية وناشطون عبر موقع التواصل ”تويتر“، اليوم الاثنين، بالدعاء بالشفاء للملك سلمان بن عبدالعزيز بعد دخوله المستشفى لإجراء فحوصات.



وبحسب بيان الديوان الملكي، فقد دخل الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

ودعا وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود للملك سلمان: ”أسأل الله العلي القدير أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من كل مكروه، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية إنه سميع مجيب“.

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كما دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: ”لابأس طهور إن شاء الله يا مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين، الملك الصالح والإمام العادل #سلمان_بن_عبدالعزيز ، أسأل الله أن يمن عليكم بالشفاء العاجل، وأن يجمع لكم بين الأجر والعافية، وأن يطيل في عمركم على الطاعة“.

ودعا سفير السعودية في دولة الإمارات، تركي الدخيل، للملك سلمان بالصحة والعافية: ”اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية وشافه وعافه يارب العالمين، واحرسه بعينك التي لا تنام، أمين“.

وشارك الأمير سطام بن خالد آل سعود في الدعاء للملك سلمان بالعافية: ”حفظ الله سيدي ووالدي خادم الحرمين الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز وذلك لدخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة وأسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يبعد عنه كل شر ومكروه“.

من جانبه، شارك الأمير عبدالله بن سلطان آل سعود بالدعاء: ”اللهم اشف مليكنا ووالدنا #خادم_الحرمين_الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز وارزقه فوق عمره عمرا وفوق صحته عافية اللهم إنا نستودعك إياه وعندك لا تضيع الودائع واحفظه يارب العالمين“.

وشارك الأمير نواف بن فيصل، داعيا: ”اللهم اشف ملكنا ووالدنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز حفظه الله ونصره وأدام عليه الصحة والعافية يارب العالمين“