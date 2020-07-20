«استقدمتها الميليشيات لتحقيق اختراق باتجاه المناطق المحررة» .. لحظة مقتل 9 قناصة حوثيين بالحديدة

لقي 9 قناصين من ميليشيات الحوثي و3 من مساعديهم، مصرعهم على أيدي القوات المشتركة في الساحل الغربي خلال الأيام القليلة الماضية. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن وحدات الاستطلاع رصدت مجموعة قناصين حوثيين ضمن مجموعة قتالية جديدة استقدمتها الميليشيات من صعدة لتحقيق اختراق باتجاه المناطق المحررة في الساحل الغربي، وانتهى بها الحال إلى مستشفى الكويت داخل مدينة الحديدة بين قتلى وجرحى.

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