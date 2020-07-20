تم نقله لـ «مستشفى بالرياض» .. تفاصيل الحالة الصحية للملك «سلمان بن عبد العزيز»

ذكر بيان صادر عن الديوان الملكي ونقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ليل الأحد الاثنين، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات من جراء وجود التهاب في المرارة.



وأوضح البيان "دخل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات من جراء وجود التهاب في المرارة".

وأضاف "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية".

مكتب رئيس الحكومة العراقية

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أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بيانا، اليوم الاثنين، بعد تعرض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى وعكة صحية، ودخوله إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات.

أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، تلقي الأخير "بتضامن وتفاعل أخوي نبأ تعرض الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لوعكة صحية طارئة".

وذكر البيان الحكومي، أنه "مع وجود موعد مسبق لزيارة الكاظمي إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، تقرر تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان".

ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده في اتصال هاتفي مع ولي العهد محمد بن سلمان "تمنياته الحارة للملك سلمان بن عبد العزيز بموفور الصحة والسلامة وللشعب السعودي الشقيق دوام الازدهار والسلام".