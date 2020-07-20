بعد لقاء تميم بقطر .. وزير دفاع تركيا يستقبل وزير داخلية ميلشيات الوفاق «فتحي باشاغا» في أنقرة

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين في أنقرة، وزير الداخلية التابع لحكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا.
وذكرت قناة "TRT" التركية الناطقة بالعربي، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن "وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التقى وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا في أنقرة"، دون مزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك غداة لقاء وزير الدفاع التركي، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في الدوحة.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن "سمو أمير البلاد استقبل في قصر البحر وزير الدفاع في الجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد".
وكان خلوصي أكار، قال مؤخرا إن الاتفاقيتين الموقعتين بين بلاده وحكومة الوفاق الليبية جرتا وفقا للقانون الدولي.
وتحدث أكار، خلال حفل تكريم أقيم في مقر وزارة الدفاع في العاصمة أنقرة، بمشاركة قادة الجيش ومسؤولين من وزارة الدفاع وعدد كبير من الضباط، وقال: "الاتفاقيتان جرتا وفقا للقانون الدولي بشكل كامل، ولا يوجد أي تعارض معه أبدا، وعلى الذين لم يفهموا أن يعوا ذلك"، مؤكدا أن بلاده عقدت الاتفاقية مع "حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا".
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