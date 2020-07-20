الرئاسة التركية تعترف بتخوفها من مواجهة مصر عسكرياً في ليبيا

أعلنت الرئاسة التركية أنها ليس لديها أي خطة أو نية لمواجهة أي دولة في ليبيا، بما في ذلك مصر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تصريحات لقناة ”إن تي في“ التركية أمس الأحد، إن بلاده ”ليست مع تصعيد التوتر في ليبيا، لكنها ستواصل دعم حق الحكومة الشرعية في طرابلس بالدفاع عن نفسها“.

وأشار قالن إلى أن الجدل الدائر حول محور سرت – الجفرة الليبيتين، يجب تقييمه ضمن سياق المشهد العام في ليبيا، مضيفاً أنه عند النظر إلى المشهد العام "يتضح عدم وجود نية لدينا بمواجهة مصر أو فرنسا أو أي بلد آخر هناك".

وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت السبت الماضي أن حكومة الوفاق في ليبيا قامت بتحريك مقاتلين باتجاه مدينة سرت.

وأضافت الوسائل الإعلامية أن رتلاً من نحو 200 مركبة تحرك شرقاً من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

وأمس الأحد، أفادت قناة "العربية" الإخبارية بانسحاب الآليات العسكرية التابعة لمليشيات حكومة الوفاق إلى داخل مصراتة بعد استعراض لها أمس السبت.

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ونقلت القناة الإخبارية عن مصادر لها قولها إن الآليات العسكرية التابعة للوفاق عادت مجدداً من منطقة الكراريم إلى معسكر السكت داخل مصراتة، وذلك بعد استعراض لها أمس.

وأضافت القناة أن طائرة الشحن التركية الثالثة قد غادرت قاعدة الوطية جنوب العاصمة طرابلس.

كما أفادت صحيفة تركية أن أنقرة أرسلت راجمات صواريخ إلى ليبيا، لدعم المليشيات الموالية لحكومة الوفاق، والمدعومة من قبلها، وذلك استعداداً للهجوم على سرت والجفرة.

وذكرت صحيفة "مليت" التركية أن الحديث يدور عن راجمات صواريخ تركية الصنع من طراز "T-122سقاريا" (ÇNRA).

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها نشرته قناة "روسيا اليوم"، أن راجمات الصواريخ التي وصلت إلى ليبيا، وضعت بالقرب من سرت، ويصل مدى صواريخها إلى 40 كيلومتراً، زاعمة أنها استخدمت بشكل فعال في العمليات العسكرية التي شنتها القوات التركية على سوريا.

يأتي هذا مع ارتفاع وتيرة الاستعدادات العسكرية غرب مدينة سرت الليبية، حيث تشهد مناطق وسط البلاد حركة نشطة للطائرات التركية المسيرة، فيما أفادت الأنباء بهبوط طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية الجوية جنوب طرابلس.