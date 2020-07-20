شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: اليوم هيبقى طويل وهناك أكثر من جلسة غير مقبول التخلف عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وأكد عبد العال أن اليوم سيشهد انعقاد أكثر من جلسة عامة، مناشدا النواب بالحرص الشديد على حضور تلك الجلسات، قائلا: "اليوم هيبقى طويل، هناك أكثر من جلسة، والتخلف فى هذه الجلسات غير مقبول على الإطلاق". كما ناشد عبد العال، أعضاء البرلمان بالالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى بينهم داخل القاعة، ومن ناحيته ناشد مقرر الجلسة العامة للبرلمان أعضاء مجلس النواب المتواجدين فى البهو الفرعونى أو اللجان النوعية أو بأى مكان آخر داخل المجلس سرعة التوجه إلى قاعة الجلسة العامة. Advertisements وأحال عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2020 بشأن انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع، والموقعة فى جنيف، مع التحفظ على بعض الفقرات من الاتفاقية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل النقل البرى الدولى بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الاجراءات الإدارية فى هذا المجال، كما يكفل نظام النقل البرى الدولى مزايا لصالح الإدارات الجمركية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على عبد العال: اليوم هيبقى طويل وهناك أكثر من جلسة غير مقبول التخلف عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.