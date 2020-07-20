شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة البرلمان: توصيل الغاز لـ5 ملايين وحدة وفر 8 مليارات فى دعم البوتجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تأييدها التام لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى النهوض بقطاع البترول والتعدين وتكليفه للحكومة بصياغة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر، وذلك للمساهمة في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، ومن ثم دعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة وخطط وجهود وزارة البترول في تطوير مختلف القطاعات والتوسع في الاستخدام المنزلي وذلك في إطار تطوير منظومة خدمات طاقة الغاز بالدولة.

وقال النائب طلعت السويدى، فى بيان له أصدره اليوم، إن مبادرة التقسيط الميسر لتكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحدات السكنية للمواطنين سواء فى المدن أوالقرى أومشروعات الإسكان الاجتماعى التى يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى كان له أثره الكبير فى نجاح الدولة بتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الأسر المصرية من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز، ما أدى إلى القضاء نهائيا على أزمة أسطوانات البوتاجاز خلال الـ6 سنوات الماضية.

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ووجه النائب طلعت السويدى تحية، للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لنجاحه فى تنفيذ التكليفات الرئاسية خاصة فيما يتعلق بمبادرة التقسيط الميسر والتى تضمنت قسطا شهريا 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، مؤكدا نجاح الدولة فى توصيل الغاز لحوالى 5.1 مليون وحدة سكنية خلال 6 سنوات وهو إنجاز تاريخى لم يتحقق من قبل ليصل عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز إليها منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر الى 11.3 مليون وحدة سكنية.

وطالب النائب طلعت السويدى باستمرار خطة قطاع البترول فى التوصيل للمناطق التى لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية خاصة أن استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل بدلاً من البوتاجاز أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز حيث تم توفير حوالى 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة.

وأشاد النائب طلعت السويدى بتوصيل الغاز إلى حوالى 9330 مستهلك تجارى وتوصيل الغاز الطبيعى لحوالى 328 مصنع وأنه من المتوقع طبقا لمعلومات وزارة البترول أن يتم توصيل الغاز الطبيعى إلى مليون وحدة سكنية، فى كافة محافظات مصر خلال العام المالى 2020/2021 ليصل عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى إليها أكثر من 6 مليون وحدة.