شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومى للاتصالات يستعرض تطورات التحول الرقمى أمام لجنة برلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب أحمد بدوي ، لمناقشة الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات فى ظل مساعي الدولة نحو التحول الرقمي بحضور المهندس حسام الجمل ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وأكد المهندس حسام الجمل ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أهمية الاتصالات كأساس للتطبيقات التكنولوجية المختلفة لخدمة المواطن وقطاعات الدولة المختلفة مثل الصحة والتعليم ولتحقيق توجهات الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والقضاء على الفساد، مؤكدا على دور الاتصالات في دعم القطاعات الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية.

واستعرض الجمل، الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي وإجراءات تيسير فتح محفظة الكترونية لدى شركات المحمول دون الحاجة للذهاب لفروع الشركات، لافتا إلي إتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجانا مما أدى الى زيادة عدد المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بعدد 1.2 مليون محفظة جديدة خلال شهرين و إلزام شركات المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة 50 جنيه وما فوقها.

وأشار الجمل، الى التنسيق مع الشركات لإطلاق عرض 30 ضعف شحن الرصيد الكترونيا و الموافقة على العروض التي تقدمت بها شركات المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون عند الشحن الكترونيا و زيادة الحدود القصوى للعمليات من 6 آلاف جنيه لـ 30 ألف جنيه وإتاحة خدمات السحب والايداع باستخدام ماكينات الصراف الا لي مجانا.

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كما شملت التحركات بحسب المهندس حسام الجمل ، إدراج التعامل بالمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول ضمن وسائل صرف مبادرات الدولة للتيسير على المواطنين مثل منحة العمالة المؤقتة ونفقة المطلقات، مؤكداً على دور الجهاز في حماية حقوق المستخدمين وحقهم في الحصول على خدمات اتصالات ذات جودة عالية والاهتمام بمستخدمي خدمات الاتصالات.

واستعرض خلال الاجتماع المؤشرات وأرقام مشتركي خدمات الاتصالات المختلفة من خدمات التليفون المحمول95.7 مليون مشترك وخدمات التليفون الأرضي9.1 مليون مشترك وخدمات الانترنت الأرضي ADSL 7.24 مليون مشترك وخدمات الانترنت عبر المحمول Mobile Internet 42 مليون مشترك –كما تضمن العرض عدد محطات تغطية توافقية للمحمول التي بلغت 26107 محطة توافقية بزيادة قدرها 2407 محطة توافقية خلال العام الاخير.

و عرض الجمل دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى دعم نشر خدمات الاتصالات في جميع انحاء الجمهورية سواء " الطرق الجديدة و المناطق الحدودية المدن والمناطق العمرانية الجديدة من خلال صندوق الخدمة الشاملة حيث تم إنفاق نصف مليار جنيه لتغطية عدد 36 طريق قومي/استراتيجي بالإضافة الى 11 منطقة غير ذي عائد اقتصادي، كما تم تخصيص 1.75 مليار جنيه من صندوق الخدمة الشاملة لتغطية عدد 60 موقع ما بين منطقة وطريق خلال الفترة القادمة.