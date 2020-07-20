شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصناعة بالبرلمان تهنئ اللواء محمد مرسى بتوليه منصب وزير الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التهنئة للواء مهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد، بعد تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى هذا المنصب لاستكمال مسيرة العمل بوزارة الإنتاج الحربى، والتى تتمثل مهمتها الأساسية فى تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة واستكمال الدور الكبير الذى قام به الراحل الفريق فخرى محمد سعيد العصار أثناء فتره توليه الوزارة فى دعم الصناعة الوطنية والنهوض بوزارة الإنتاج الحربي ووحداتها وشركاتها التابعة.

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وتعهد "عامر"، فى بيان له أصدره اليوم، بتقديم لجنة الصناعة بمجلس النواب كل الدعم لوزارة الدولة للإنتاج الحربى فى ضوء تأكيد اللواء مهندس محمد مرسى على استكمال هذه المسيرة بكل جهد والسير وفقا للمخططات الموضوعة للوزارة والعمل على تطويرها بصفة مستمرة، وعلى التكامل مع جميع الجهات التصنيعية بالدولة من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال وما تمتلكة من شركات واتحاد الصناعات، بالإضافة لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية من أجل دعم وتعميق التصنيع المحلى للمنتجات المدنية والعسكرية اضافة الى تأكيده بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال توجيهاته على تعميق التصنيع الحربي وبذل الجهد لمواصلة امتلاك الوزارة ناصية التصنيع العسكرى المصرى باعتبارها الركيزة الأولى لوزارة الإنتاج الحربي.

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأحد، أداء حلف اليمين للواء محمد مرسي، وزيراً للدولة للإنتاج الحربي.