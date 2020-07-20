شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا يحذر من الأبعاد الصحية لإدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة الانتباه لمخاطر الأبعاد الصحية للعب الأطفال وظواهر إرتباط الأطفال بالألعاب الإلكترونية مؤخرًا على الهواتف المحمولة، والتى نتج عنها وفيات عديدة نتيجة تقليد مشاهد العنف فى هذه الفيديوهات وإصابة الأطفال المدمنيين لها بالعزلة والتوحد بسبب الانعزال عن العالم المحيط بهم والتفكير فقط في هذه الألعاب.

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وأوضح أبو العلا، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن الأضرار الخاصة بألعاب الإنترنت لاتقتصر فقط على الجوانب النفسية، بل أن لها أضرار خطيرة على الصحة حيث أن استخدام الهواتف الذكية لفترات طويلة جداً، يسبب للأطفال آلام في منطقة الرقبة بشكل خاص، فضلًا عن التأثير السلبي على نظر الأطفال وإضعافه.

ودعا عضو مجلس النواب، لتكريس ثقافة ممارسة الأطفال للرياضة مما ينعكس على صحتهم بشكل جيد، موضحا أن أولياء الأمور عليهم استغلال أوقات أطفالهم في أشياء مفيدة تنمي عقولهم وتحافظ على صحتهم وذلك كممارسة الرياضة سواء في المراكز الشبابية أو المنازل، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة وأنها متاحة بشكل بسيط لكافة الأعمار في المنزل، فضلًا عن التحكم في المدة الزمنية التي يقضيها الأطفال أمام الهواتف الذكية والتي لا يجب أن تزيد عن ساعة في اليوم.