شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: النواب على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسة لحفظ أمننا القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وكيل مجلس النواب السيد الشريف اصطفاف الشعب وممثليه من النواب كافة علي قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية، في الحفاظ علي الأمن القومي المصري ومقدرات الوطن.

وأضاف الشريف في تصريح لـ"الخليج 365" أن مجلس النواب علي استعداد لاتخاذ ما يلزم دستوريا وقانونيا ولائحيا في دعم القيادة السياسة لما تراه مناسبا للحفاظ علي الأمن القومي المصرى، مشيرا إلى أن الجميع في اصطفاف وطني حال كان هناك ما يتعلق بأمن الوطن فلا أغلبية أو معارضة، الجميع يكونون علي قلب رجل واحد دعما للوطن واستقراره وأمنه.

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وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أكد أهمية الجلسة العامة للبرلمان، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله : لدينا جلسة طويلة برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.

وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة الأخيرة، إن الجلسة العامة المزمع عقدها الاثنين ستنظر عدد من الموضوعات الهامة من بينها مد حالة الطواريء وكذا التصويت علي بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، مما يحتاج إلي أغلبية الثلثين.