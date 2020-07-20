شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب تلتقي رئيس البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلتقي لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، في لقائها الدوري في ختام كل دور انعقاد مع الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، للتباحث حول القضايا التي تعني بها اللجنة.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع، إن اللقاء المزمع عقده اليوم هو لقاءً دورياً مع كل دور انعقاد، حيث تعودت اللجنة أن تلتقي الدكتور علي عبد العال في لقاء الاسرة للتباحث في أمور المجلس واللجنة ، مع استيضاح كل يعني النواب من أمور.

وأضاف عامر، أن اللجنة تتطلع كل عام إلي هذا اللقاء الذي يترجم مافي قلوب النواب من الأمل والحب الذي تبادله مع رئيس المجلس، متابعاً : "ربما يكون هذا اللقاء الأخير في دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، ولا شك أننا سوف نفتقد روح الفريق الذي يسود المجلس وأسرته".

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يُشار إلي أن مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال الدور الخامس من الفصل التشريعي الأول، يضم اللواء كمال عامر، رئيساً، وكلاً من النائب أحمد العوضي، والنائب اشرف جمال، وكيلا اللجنة، والنائب أحمد إسماعيل أمينا للسر.