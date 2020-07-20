اخبار العالم

تعافي 25 حالة جديدة من فيروس كورونا في بني سويف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت مديرية صحة في بني سويف، اليوم الاثنين، تعافى 25 حالة جديدة من المصابين بفيروس المستجد وخروجهم من مستشفى الواسطي المركزي.

أشارت المديرية إلى أن المتعافين خرجوا عقب خضوعهم للرعاية الصحية، وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة، في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنًا دور الطاقم الطبي بمستشفيات المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعافي 25 حالة جديدة من فيروس كورونا في بني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا