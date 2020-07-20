تعافي 25 حالة جديدة من فيروس كورونا في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت مديرية صحة في بني سويف، اليوم الاثنين، تعافى 25 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الواسطي المركزي.

أشارت المديرية إلى أن المتعافين خرجوا عقب خضوعهم للرعاية الصحية، وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة، في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنًا دور الطاقم الطبي بمستشفيات المحافظة.