غير مسجلة.. أول رد من الآثار بشأن هدم جبانة المماليك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال هدم بمنطقة "جبانة المماليك" بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو 5 قرون، لإنشاء "محور الفردوس"، موضحًا أن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة وأن محور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك.

وقال "طلعت"، في بيان اليوم الاثنين: "لم يتم هدم أي أثر، مؤكدًا أن المقابر الموجودة بالصور المنشورة هي مباني غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية وأنها مقابر حديثة وخاصة بأفراد".

وأشار إلى إنه على الرغم من أن هذه المقابر غير مسجلة كأثر، فإن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجه بتشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية ليتم دراستها وبحث إمكانية عرضها جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز.​