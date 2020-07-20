بأمر المحافظ.. لجنة لمتابعة حل مشاكل التصالح على مخالفات البناء في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ – إسلام عمار:

عقد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، اليوم الاثنين، اجتماعًا لبحث آليات حل مشاكل ومعوقات العمل في قانون التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي السكرتير العام المساعد.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتشكيل لجنة لمتابعة سبل حل المعوقات المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء، برئاسة السكرتير العام اللواء أشرف موافي.

وأهاب المحافظ بالمواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بسرعة التقدم بإنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية، وأكد أن المبالغ المالية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات.