القومي للاتصالات: وقف طباعة كروت الشحن القابلة للخدش من فئة ٥٠جنيها فأكثر

محمد اسماعيل - القاهرة - عقدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب اجتماع برئاسة النائب أحمد بدوي لمناقشة الإجراءات التي إتخذها الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في ظل مساعي الدولة نحو التحول الرقمي بحضور المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكد المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال الاجتماع، على أهمية الاتصالات كأساس للتطبيقات التكنولوجية المختلفة لخدمة المواطن وقطاعات الدولة المختلفة مثل الصحة والتعليم ولتحقيق توجهاتح الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والقضاء على الفساد، مؤكدا على دور الاتصالات في دعم القطاعات الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية.

واستعرض الجمل رئيس الجهاز الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي وإجراءات تيسير فتح محفظة الكترونية لدى شركات المحمول دون الحاجة للذهاب لفروع الشركات.

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ولفت إلى أنه تم إتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجانا، ما أدى إلى زيادتها بعدد 1.2 مليون محفظة جديدة خلال شهرين وإلزام شركات المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة 50 جنيها وما فوقها.

ولفت الجمل إلى التنسيق مع الشركات لإطلاق عرض 30 ضعف شحن الرصيد إلكترونيا والموافقة على العروض التي تقدمت بها شركات المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون عند الشحن إلكترونيا وزيادة الحدود القصوى للعمليات من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه وإتاحة خدمات السحب والإيداع باستخدام ماكينات الصراف الآلي مجانا.

كما شملت التحركات بحسب المهندس الجمل، إدراج التعامل بالمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول ضمن وسائل صرف مبادرات الدولة للتيسير على المواطنين مثل منحة العمالة المؤقتة ونفقة المطلقات.