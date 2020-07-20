الكرملين يوضح حقيقة تطعيم بوتين بلقاح ضد فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يتم تطعيمه بعد بأي لقاح مرشح ضد فيروس كورونا المستجد المُسبب لمرض كوفيد-19، حسبما نقلت تقارير إعلامية روسية.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، ردا على سؤال: "لا، لم تتم حتى الآن المصادقة على أي لقاح. وأعتقد أن إعطاء رئيس الدولة لقاحا لم يحصل على ترخيص ليس أمرا جيدا".

وأشار بيسكوف إلى أن نتائج عمل الخبراء الروس في هذا المجال تبعث على الأمل، إلا أنه من السابق لأوانه الحديث عن تطعيم جماعي للسكان باللقاح، مشددا على أنه "يجب انتظار إنجاز الدراسات والمصادقة الرسمية على المصل مع تطبيق كل العمليات الضرورية".

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ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الذي سبق أن أصيب بفيروس كورونا وتعافى منه، إلى أنه لم يجرب على نفسه أي لقاح محتمل، معتبرا أن المصل، وبعد التوصل إليه، سيتم توزيعه بالدرجة الأولى بين فئات الناس التي تعتبر أنها في خطر مرتفع بسبب المرض.

وتخوض مجموعة من الدول، على رأسها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، منافسة عالمية لإنتاج أول لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أودت جائحته بحياة أكثر من 600 ألف شخص.

وفي 12 يوليو أعلنت روسيا عن انتهاء التجارب السريرية في جامعة سيتشينوف الطبية على لقاح طوره مركز غاماليا للأوبئة والأحياء الدقيقة والذي يعتبر من الأمصال المرشحة الأبرز في البلاد.