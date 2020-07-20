الأوروبي لإعادة الإعمار يعرض على مصر تمويل 200 أتوبيس للعمل بالغاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال خالد حمزة، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، لمصراوي، إن البنك تقدم لوزارة التعاون الدولي ببرنامج لتمويل شراء أو تحويل 200 أتوبيس للعمل بالغاز أو الكهرباء بدلا من البنزين أو السولار كمرحلة أولى بهدف الحفاظ على نظافة البيئة.

وأضاف حمزة أن هذا التمويل يأتي من خلال برنامج مخصص من البنك للمدن الخضراء الذي يستهدف تقديم تمويلات في القاهرة أو 6 أكتوبر، للتحول للطاقة النظيفة لمجابهة الأثر البيئي من التلوث.

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وأكد أن البنك يستعد للمشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمويل تحول عمل السيارات من البنزين للغاز، لكن مشاركته ستأتي بعد دراسة كافة تفاصيل المشروع، وكذلك ضخ التمويلات سيكون بالتعاون مع الحكومة أو البنوك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، خلال افتتاح مشروع الإسكان "الأسمرات 3" الأسبوع الماضي، إن الدولة لن تسمح بترخيص سيارات البنزين الجديدة إلا إذا كانت تعمل بالغاز الطبيعي أيضا، مؤكدًا أن هذا الأمر هدفه الحفاظ على البيئة، وموارد الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين.

وتواصل الحكومة، ممثلة في وزارتي الإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة منذ سنوات، جهودها لحث المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالوقود المزدوج "غاز - بنزين"، وذلك لتعظيم الاستفادة من الاكتشافات الغازية وتقليص فاتورة المشتقات البترولية والحد من الانبعاثات الكربونية.