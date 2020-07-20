أمريكا تراقب كوريا الشمالية بطائرة تجسس

شوهدت طائرة من طراز "RC-135W" ريفيت جوينت، تابعة للقوات الجوية الأمريكية في سماء فوق مناطق العاصمة في كوريا الجنوبية، وفقًا لموقع "نو كولساين".

وقالت مصادر وخبراء إن نشر مثل هذه الطائرة التجسسية من قبل الولايات المتحدة هو جزء من عملياتها المنتظمة.

وعقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، يوم السبت، اجتماعا مغلقا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال لدراسة المهمة الاستراتيجية للوحدات الرئيسية للتعامل

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مع الوضع العسكري في المنطقة المجاورة لشبه الجزيرة الكورية والتهديد العسكري المحتمل والتحوطات اللازمة ومناقشة القضايا الرئيسية لمواصلة تعزيز رادع حرب للبلاد، وفقا لما أفادته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في اليوم التالي.

ويرى البعض أن القوات الأمريكية شغلت نظام التعرف على الطائرة عمدا عند تحليق طائراتها فوق شبه الجزيرة

الكورية بهدف استعراض عمليات المراقبة أمام كوريا الشمالية وممارسة الضغوط عليها .

وقالت مصادر عسكرية إن كوريا الشمالية لم تظهر تحركات عسكرية غير عادية في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أوقف الزعيم كيم جونج-أون خطط العمل العسكري ضد الجنوب في الشهر الماضي.

وفي يونيو، تصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد، حيث فجرت بيونج يانج مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين وهددت باتخاذ إجراءات عسكرية في غضب بسبب منشورات الدعاية المناهضة للنظام التي تم إرسالها من الجنوب.