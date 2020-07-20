اليابان تسجل 1000 حالة وفاة جراء فيروس كورونا

ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19" وصل إلى 1000 حالة.

وأوضحت الوكالة اليابانية أن حالات الوفاة المذكورة تشمل 13 وفاة بين الركاب المصابين على متن سفينة دياموند برينسيس

السياحية التي تم عزلها في يوكوهاما في فبراير الماضي.كانت اليابان قد سجلت أمس الأحد 632 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة .