اخبار العالم

العراق يتلقى دعمًا لرفع اسمه من قائمة الدول الأعلى خطورة في غسيل الأموال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد العراق تلقيه دعماً من بعض الدول الأوربية لرفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم /الاثنين/ - " إن بعثة العراق لدى الاتحاد

الأوروبي أوصلت رسائل عديدة من خلال القنوات الدبلوماسية إلى المفوضية الأوروبية، بصفتها الجهة التي تدير الإجراءات التنفيذية لتقييم إجراءات الدول في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لإحاطتها علما باستيفاء العراق المعايير التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي أو فريق العمل الدولي المالي (FATF) في هذا المجال".
وأضاف" سفاراتنا لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أرسلت رسائل مشابهة إلى الجهات المعنية في هذا المجال في تلك الدول، وعدد من تلك الدول استجابت للرسائل الموجهة إليها وفي مقدمتها ألمانيا، التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي وأكدت الوقوف مع العراق في المجالات كافة".
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يتلقى دعمًا لرفع اسمه من قائمة الدول الأعلى خطورة في غسيل الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا