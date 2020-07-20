محمد بن زايد: نبارك لقائدنا وشعبنا هذه اللحظة التاريخية

عبر الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بلحظة اطلاق مسبار الأمل ، قائلا" بفرحة تغمر قلوبنا وعزة تملأ صدورنا تابعنا بكل فخر واعتزاز لحظة انطلاق مسبار الأمل بنجاح إلى المريخ، نبارك لقائدنا وشعبنا هذه اللحظة التاريخية".

آل نهيان: انطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ إنجاز وطني وعربي

وأضاف بن زايد أن الإمارات تبدء كتابة فصول جديدة من إنجازاتها وطموحاتها في الفضاء على أيدي شبابها المبدعين.

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وأطلقت الإمارات العربية المتحدة مسبارا في أول مهمة عربية إلى المريخ، وبعد إخفاق محاولتين سابقتين في الأسبوع الماضي بسبب الطقس، أقلع مسبار الأمل في الساعة 06:58 بتوقيت اليابان، يوم الإثنين (22:58 بتوقيت غرينتش، الأحد).

وتهدف المهمة إلى دراسة الطقس والمناخ في الكوكب الأحمر، ومن المفترض أن تشهد رحلة المسبار التي تبلغ 500 مليون كيلومتر وصول الروبوتات الآلية في فبراير 2021 - في

وقت الذكرى الخمسين لإنشاء دولة الإمارات.

ومهمة مسبار الأمل هي واحدة من ثلاث بعثات تنطلق إلى المريخ هذا الشهر، وتستعد كل من الولايات المتحدة والصين لإطلاق مهمتين مماثلتين.

الجدير بالذكر أن مسبار الأمل يعتبر إلى حد كبير وسيلة للإلهام، وهو شيء سيجذب المزيد من الشباب في الإمارات وفي المنطقة العربية للإقبال على العلوم في مراحل التعليم المختلفة.

والقمر الصناعي هو واحد من مشاريع عدة تقول حكومة الإمارات إنها تشير إلى نيتها في تقليل اعتماد الدولة على النفط والغاز والتوجه نحو مستقبل قائم على اقتصاد المعرفة.