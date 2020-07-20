كندا تؤكد وصول الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية لباريس

أكد وزير خارجية كندا فرانسوا-فيليب شامبين وصول الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطت في يناير في طهران إلى باريس.
وأضاف الوزير في تغريدة له، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع نقل الصندوقين إلى الوكالة
كانت إيران، ذكرت في وقت سابق، أنها أرسلت الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها بطريق الخطأ، إلى فرنسا لتحليلهما.
يذكر أن إيرانيين كانوا بين ضحايا الكارثة يحملون جنسية مزدوجة، بينهم 63 شخصا يحملون الجنسية الكندية، إلا أن طهران قالت إنها لا تعترف بالجنسية المزدوجة.
وتعتبر المواطنين مزدوجي الجنسية الذين قتلوا في تحطم الطائرة مواطنين إيرانيين، فيما طالبت كندا منذ يناير طهران بتسليم صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين لإحدى الدول المتمتعة بالتقنيات اللازمة لفك تشفيرهما.
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