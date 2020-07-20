إثيوبيا تهدد معيشة صيادين في كينيا

أعلن صيادون على شواطئ بحيرة توركانا الكينية، إن رزقهم من الأسماك يتناقص بسبب سد كهرومائي ضخم بنته إثيوبيا على نهر أومو الذي يغذي أكبر بحيرة صحراوية في العالم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأشار الصياد فيتبو لالوكول إلى أن الصيادين "يشهدون الآن انخفاضًا كبيرًا في مخزون أسماك بياض النيل"، مضيفًا أن القوارب يجب أن تبحر أكثر في مياه البحيرة لصيد كميات جيدة من الأسماك، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
من جهتها، قالت إيكال أنجيلي وهي ناشطة محلية في الدفاع عن البيئة إنه "في مرحلة ما
وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية في وقت سابق، انخفاض مستوى مياه البحيرة إلى 363 مترا في عام 2016، عندما تم افتتاح السد، من 365 مترا. وأدت الأمطار الغزيرة التي سقطتفي غير موسمها لارتفاع منسوب البحيرة لكن الصيادين يخشون أن يكون ذلك أمرا مؤقتا.
وكان نزاع مائي كبير آخر بين إثيوبيا ومصر، طغى على الشكاوى من سد نهر أومو، حيث تقوم إثيوبيا ببناء سد النهضة على النيل الأزرق الذي تقول القاهرة إنه سيهدد حصتها من مياه نهر النيل شريان الحياة بالنسبة لها.
وقالت الحكومة في أديس أبابا إنها بحاجة إلى السدود الضخمة لتوليد ما يكفي من الكهرباء لسكانها البالغ عددهم 109 ملايين نسمة، يحصل حوالي ثلثهم فقط على الكهرباء، لكن السكان الذين يعيشون حول بحيرة توركانا، أفقر منطقة في كينيا، يقولون إن الطاقة المتولدة من سد (جيبي 3)، الذي يبلغ ارتفاعه 250 مترا تقريبا، يتم إنتاجها على حسابهم.
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