الجيش الليبي يستعين بصاروخ سوفييتي مضاد للسفن.. وقوات الوفاق براجمات تركية

أظهرت صور توضح تجربة صاروخ سوفييتي مضاد للسفن من البحرية التابعة للجيش الليبي قرب سواحل طبرق باستخدام منصة محلية الصنع.
وحسبما نقلت قناة روسيا اليوم، عن مصادر محلية بأن الصاروخ الذي تم تجربته، سوفييتي الصنع مضاد للسفن من طراز "P-15 Termit"، ومداه يصل إلى 80 كيلو مترًا، ما رأى فيه البعض بمثابة تحذير موجه إلى تركيا بإمكان استهداف سفنها الحربية في البحر، إذا اندلع القتال حول سرت والجفرة.
جدير بالذكر أن هذا الصاروخ البحري السوفييتي أنتج في عام 1960، واستخدم في
وكانت تقارير صحيفية قد ذكرت مؤخرا أن تركيا أرسلت راجمات صواريخ إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني، مشيرة إلى أن الراجمات التركية التي يبلغ مدى نيرانها 40 كيلو مترا، نشرت قرب مدينة سرت.
وفي شأن ذي صلة، رصد مدير التوجيه المعنويبـ"الجيش الوطني الليبي"، العميد خالد المحجوب ما وصفه بـ "عدم قيام تركيا بإجراء المناورة البحرية التي كانت تعول عليها بعد المتغيرات الأخيرة"، لافتا في تصريح تلفزيوني إلى أن تحركات الخصوم قرب سرت هي "لتضخيم القوة العسكرية".
ورأى المحجوب أيضا أن "الأتراك في غرفة عملياتهم يدرسون الهجوم بشكل دقيق، ويشعرون بالخوف من تداعياته، حيث من الممكن أن تكبر مساحة المعركة وتخرج عن دائرة سرت والجفرة".
وتابع مسؤول التوجيه المعنوي قائلا إن "النصيحة التي قدمت لأردوغان، أن يكون هناك هجوم كاسح وسريع على أساس أن يتحقق مبتغى الأتراك بأسرع وقت، لكن هذا لن يتحقق كون قوات الجيش الليبي متمركزة بقوة إضافة إلى الدعم العربي".
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