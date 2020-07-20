بعد نقله إلى المستشفى .. دعوات الشفاء للملك سلمان تتصدر تويتر عالميًا

عقب إعلان الديوان الملكي السعودي نقل عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى المستشفى بسبب التهاب في المرارة، تصدر دعوة "سلامتك يا أبو فهد" قائمة الأكثر تدوينا عبر موقع التواصل الأجتماعي "تويتر"، حول العالم.

وشارك أمراء ومسؤولون سعوديون عبر "تويتر"، في الدعاء بالشفاء للملك سلمان بن عبد العزيز بعد بيان الديوان الملكي، الذي قال إن الملك سلمان دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، كما تصدر دعاء "سلامتك يا أبو فهد"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية.

ووفق بيان الديوان الملكي، فقد دخل الملك سلمان، أمس مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء التهاب في المرارة.

فقد دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود للملك سلمان: "أسأل الله العلي القدير أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من كل مكروه، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية إنه سميع مجيب".

ودعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: "لابأس طهور إن شاء الله يا مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك الصالح والإمام

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العادل سلمان بن عبدالعزيز ، أسأل الله أن يمن عليكم بالشفاء العاجل، وأن يجمع لكم بين الأجر والعافية، وأن يطيل في عمركم على الطاعة".

كما دعا سفير السعودية في دولة الإمارات، تركي الدخيل، للملك سلمان بالصحة والعافية: "اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية وشافه وعافه يارب العالمين، واحرسه بعينك التي لا تنام، أمين".

وقال مكتب رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، أن الكاظمي تلقى"بتضامن وتفاعل أخوي" نبأ تعرض الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لوعكة صحية طارئة، وتقرر تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكر بيان حكومي، "مع وجود موعد مسبق لزيارة الكاظمي الى المملكة العربية السعودية الشقيقة، تقرر تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن يتفق عليه