الديوان الملكي السعودي يعلن دخول الملك سلمان المستشفى للعلاج

أعلن الديوان الملكي السعودي في وقت مبكر صباح اليوم (الإثنين) أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية.



وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الملك سلمان "دخل اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".



ولم يقدم الديوان المزيد من التفاصيل.



ويتولى الملك سلمان (84 عاما) الحكم في السعودية منذ يناير 2015.



شينخوا



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