كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الاثنين، عن تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب وزارة الصحة الهندية، بلغ عدد المصابين أكثر من 40 ألف شخص، وهو رقم قياسي لم تسجله البلاد من قبل.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 40,425 حالة إصابة جديدة، خلال الاربع والعشرين الساعة الماضية، ليرتفع عدد الاصابات الى 1,118,043 إصابة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.

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كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 681 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات في الهند جراء الوباء إلى 27,497 حالة وفاة، بحسب ما أفاد مراسلنا.

وقالت وزارة الصحة مساء الأحد إن معدل الوفيات في الهند، البالغ حاليا 2.49 في المئة، "يتراجع تدريجيا" بسبب استراتيجية احتواء فعالة، واختبارات صارمة، كما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

وتجري الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، ما يقرب من 10 آلاف اختبار لكل مليون شخص.