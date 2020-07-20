كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العمانية تسجل 1739 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة العمانية، صباح اليوم الاثنين، 1739 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 8 حالات وفاة.

وذكرت الوزارة فى بيان لها، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلي 289 حالة، بالإضافة إلي ارتفاع حالات الشفاء إلي 41450 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.