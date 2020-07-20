كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جرحى جراء سقوط قذيفة أطلقت من الأراضي التركية على القامشلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، بسقوط قذيفة هاون، أُطلقت من الأراضي التركية على حي سكني في القامشلي، وتسببت في إصابة مدنيين اثنين.

وذكرت القناة، أن القذيفة سقطت على حي "جرنك" بالقامشلي الواقع على الحدود مع تركيا.

وكان كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، طالب في وقت سابق، من قادة الاتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف واضحة والشروع في فرض عقوبات على تركيا بعد العدوان المتزايد من أنقرة على اليونان وقبرص.

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وقال مصدر حكومي يوناني "لم يكشف عن هويته" - وفقا لصحيفة "كاثمريني" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني - إن ميتسوتاكيس دعا لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تكبح جماح أنقرة خلال قمة الاتحاد الأوروبي الجارية في بروكسل.

وشدد رئيس الوزراء اليوناني على أنه لا يمكن السماح لتركيا بانتهاك الحقوق السيادية لدولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي دون رد فعل قوي.

وأضاف المصدر أن ميتسوتاكيس طلب أيضا مناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشكل موسع في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي.