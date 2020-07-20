كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع مفاجئ في إصابات فيروس كورونا بالجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت وزارة الصحة الجزائرية، 535 حالة جديدة بـفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 23 ألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، عن تسجيل 10 وفيات جديدة، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 1078 حالة وفاة.

وأشارات بيانات وزارة الصحة الجزائرية، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت في 40 ولاية، تصدرتها ولاية الجزائر العاصمة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14,523 مليون إصابة، بينهم أكثر من 606 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,665 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.