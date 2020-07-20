من بؤر صناعية ومهنية.. تأكيد إصابة 60 حالة جديدة بـ”كوفيد-19″ في طنجة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الاثنين، في طنجة، إصابة 60 شخصا بفيروس كورونا المستجد، من بؤر صناعية، ومهنية، ومخالطين.

وبحسب مصادر “اليوم 24”، فإن الإصابات الجديدة تتراوح أعمارها بين 25 و79 سنة، موزعين على منطقة العوامة، وبوخالف، حي بنكيران، والسواني، والسلام، وأحرارين، والمرس، والمجد، وشارع عبد الرحمان اليوسفي، وعزيب الحاج قدور.

وبلغت الحصيلة التراكمية لعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في جهة الشمال 3515 حالة، بينها 2838 تماثلت للشفاء، و75 حالة وفاة.