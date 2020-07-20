الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و468 إصابة جديدة بكورونا منذ الأحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة في يطا ومدينة الخليل ومخيم الفوار، دون أن تسجل حالات تعاف جديدة.

ووفقا للتقرير الصادر عن وزارة الصحة حول الحالة الوبائية في فلسطين بشأن فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فإن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في فلسطين بلغت 468 إصابة.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الحالات النشطة الكلي 8360 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 2095، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 65 حالة وفاة.

وبينت المعطيات أن عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة 40 حالة، بينها 3 موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتواصل وزارة الصحة إجراء فحوصات اكتشاف كورونا في مختلف المحافظات، حيث تم أمس الأحد إجراء 3967 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها.

أما توزيع الإصابات الجديدة كان على النحو التالي: محافظة القدس 211، مدينة القدس 101، قطنة 3، مخيم قلنديا 23، الرام 20، عناتا 5، كفر عقب 16، العيزرية 30، أبو ديس 7، بيت دقو 1، بيت سوريك 2 وجبع 2.

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وفي محافظة رام الله والبيرة: 38 حالة جديدة، 8 مدينة رام الله، 2 مخيم الجلزون، 3 البيرة، 1 نعلين، 20 مخيم دير عمار، 1 مخيم الأمعري، 1 عبوين و2 برهام.

وفي محافظة الخليل: 135 إصابة، مدينة الخليل 37، حلحول 2، يطا 22، بني نعيم 3، دورا 24، السموع 1، الظاهرية 5، الريحية 5، بيت أمر 2، بيت كاحل 16، سعير 1، صوريف 2، إذنا 12، وبيت الروش 3.

بينما في محافظة طولكرم: 7 حالات جديدة، مدينة طولكرم 1، مخيم طولكرم 1، مخيم نور شمس 2، اكتابا 1، ذنابة 1 وشوفة 1.

وفي محافظة بيت لحم: 23 إصابة، مدينة بيت لحم 6، العبيدية 1، الولجة 12، الدوحة 2، حوسان 1 وتقوع 1.

محافظة جنين: إصابة واحدة سجلت في بلدة اليامون، وفي محافظة نابلس: 6 إصابات، في مدينة نابلس 4 وطلوزة 2. بينما في محافظة أريحا والأغوار: 23 حالة، في أريحا 12 وفي مخيم عقبة جبر 12.

وفي محافظة قلقيلية: 18 إصابة، في مدينة قلقيلية 14 وجيت 4، بينما في محافظة طوباس سجلت 4 إصابات وفي قطاع غزة 2.