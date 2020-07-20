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شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات أردوغان تشن هجوما واسعا على الأكراد جنوبي تركيا والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يوليه 2020
شنت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجمة جديدة على الأكراد بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد، بزعم صلتهم بحزب العمال الكردستاني.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الإثنين، إطلاق عملية "يلدريم-2 جيلو" بولاية هكاري في وقت متأخر من ليلة الأحد-الإثنين، بمشاركة 1106 عناصر من قوات المهام الخاصة في الدرك والشرطة.
ويشكو الأكراد في تركيا من استخدام أنقرة ذريعة الانتماء لحزب العمال الكردستاني لملاحقة المعارضين والانقلاب على نتائج الانتخابات.
واعترف بيان الداخلية التركية بقتل ثلاثة من الأكراد في العملية المدعومة بغطاء جوي، وهدد بمواصلة العلميات بزعم القضاء على الإرهاب كليا بالبلاد.
وتصنف تركيا حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية، وخلال السنوات الأخيرة استخدمت الانتماء للحزب كسيف مسلط على رقاب المعارضين، بما في ذلك نواب ورؤساء بلديات أكراد نجحوا خلال الانتخابات.
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