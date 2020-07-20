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مقتل العشرات من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع الجيش والمقاومة بالبيضاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 20 يوليه 2020

قتل قيادي عسكري بارز وعشرات آخرون من عناصر المليشيا الحوثية، بنيران القوات الحكومية مسنودة من المقاومة الشعبية، في جبهة قانية العبدية، بمحافظة البيضاء.

 

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وذكر مصدر عسكري ميداني، أن قياديا عسكريا حوثيا بارزا برتبة عقيد يدعى "محمد سليمان سعيد علي الحمران"، لقي مصرعه مع العشرات من عناصر المليشيا في جبهة قانية العبدية، بمحافظة البيضاء، بنيران القوات الحكومية والمقاومة الشعبية.

 

وذكر المصدر أن "الحمران" لقي مصرعه في مواجهات عنيفة خاضتها الحكومية والمقاومة ضد الحوثيين أثناء محاولتهم التقدم نحو مواقعهم.

 

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