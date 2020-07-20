شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 326 وإصابة 68 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاثنين تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 326 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1739 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 68 ألفا و400 حالة.

وأضافت أن الإصابات تشمل 1514 حالة لعمانيين، و225 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 1146 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 45 ألفا و150 شخصا.