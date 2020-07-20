وكشفت إليسا النقاب عن إسم الألبوم بنشر صورة جديدة إستعادت فيها مرحلة البدايات يوم ظهرت في فيديوكليب "بدي دوب" وتعرّضت بعدها لانتقادات قاسية بسبب "الشرشف" على مدى سنوات.
وعاد "الشرشف" هذه المرّة إلى صورة إليسا ولكن لتقول بأعلى صوت "أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري".
وتابعت إليسا في تغريدتها "اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي".
وعاد "الشرشف" هذه المرّة إلى صورة إليسا ولكن لتقول بأعلى صوت "أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري".
وتابعت إليسا في تغريدتها "اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: إليسا تستعيد قصتها مع 'الشرشف'... وهذا ما كشفته عن ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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