أفاد مراسل الخليج 365، بأن العشرات من حملة الشهادات العليا تظاهروا وقطعوا الطريق بالقرب من مبنى وزارة التعليم العالي وسط بغداد، مطالبين بتعيينهم.

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة شهادات عليا يقطعون الطريق قرب مبنى وزارة التعليم (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.