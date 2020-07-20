خرافات لا تصدقوها عن كورونا!

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منذ ظهوره، تصدر فيروس كورونا عناوين الأخبار في أنحاء العالم كافة. وقد انتشرت حوله الكثير من الأخبار المتضاربة وغير الحقيقية.
ووسط اتخاذ الحكومات حول العالم تدابير وقائية للحد من الفيروس، انتشرت خرافات تتعلّق بكورونا وبات من الصعب على بعض الناس التمييز بين الحقيقة والخيال.
من هذا المنطق، سنفنّد لكم في ما يلي أبرز الخرافات عن فيروس كورونا، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
- ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة:
توضح منظمة الصحة العالمية أن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة قد يقلل من القدرة على التنفس بشكل مريح. وتشير أيضاً الى أن الكمامة قد تتبلل بسبب العرق مما يعزز نمو الميكروبات.
وتقول المنظمة: "إن الإجراء الوقائي الأهم أثناء ممارسة التمارين هو الابتعاد الجسدي مسافة متر واحد على الأقل".
- الاستخدام المطول للأقنعة الطبية يمكن أن يسبب نقص الأكسجين:
تنفي المنظمة بشدة فكرة أن الاستخدام المطول للأقنعة الطبية يمكن أن يسبب التسمم بثاني أكسيد الكربون أو نقص الأكسجين.
- إضافة الفلفل الى الأطعمة قد يقي من الإصابة بمرض Covid-19:
إن إدراج الفلفل في الوجبات لا يمكن أن يمنع الإصابة بفيروس كورونا، كما ولا يمكن استخدامه كعلاج إذا شعر الشخص بأعراض المرض.
- الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض قد يحملونه مدى الحياة:
توضح منظمة الصحة العالمية أن الإصابة بكورونا لا تعني أن الشخص سيصاب بالعدوى مدى الحياة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.