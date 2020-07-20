خرافات لا تصدقوها عن كورونا!

وبات معروفاً أن غسل اليدين، التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة هي من السبل الأساسية للحماية من الفيروس. كما بات الناس حول العالم يعرفون جيّداً الأعراض التي قد تشير الى الإصابة بالفيروس. ووسط اتخاذ الحكومات حول العالم تدابير وقائية للحد من الفيروس، انتشرت خرافات تتعلّق بكورونا وبات من الصعب على بعض الناس التمييز بين الحقيقة والخيال.



من هذا المنطق، سنفنّد لكم في ما يلي أبرز الخرافات عن فيروس كورونا، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. من هذا المنطق، سنفنّد لكم في ما يلي أبرز الخرافات عن فيروس كورونا، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. - ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة:

توضح منظمة الصحة العالمية أن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة قد يقلل من القدرة على التنفس بشكل مريح. وتشير أيضاً الى أن الكمامة قد تتبلل بسبب العرق مما يعزز ‏نمو الميكروبات.‏

وتقول المنظمة: "إن الإجراء الوقائي الأهم أثناء ممارسة التمارين هو الابتعاد الجسدي مسافة متر واحد على الأقل".

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- الاستخدام المطول للأقنعة الطبية يمكن أن يسبب نقص الأكسجين:

تنفي المنظمة بشدة فكرة أن الاستخدام المطول للأقنعة الطبية يمكن أن يسبب التسمم بثاني أكسيد الكربون أو نقص الأكسجين.

وتذكّر منظمة الصحة العالمية بأنه عند ارتداء الأقنعة الطبية، يجب على الأشخاص التأكد من تثبيتها بشكل صحيح ومحكم للتنفس بشكل طبيعي. وتنصح المنظمة الناس بعدم إعادة استخدام الكمامة وحيدة الإستعمال، وضرورة تغيير القناع عندما يصبح رطبًا. - إضافة الفلفل الى الأطعمة قد يقي من الإصابة بمرض Covid-19:

إن إدراج الفلفل في الوجبات لا يمكن أن يمنع الإصابة بفيروس كورونا، كما ولا يمكن استخدامه كعلاج إذا شعر الشخص بأعراض المرض.