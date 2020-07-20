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بالفيديو مصارف الدم في النجف الاشرف تعاني من نقص في قناني الدم

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مصرف الدم في النجف الوحيد الذي يوزع الدم لمرضى الثلاسيميا ولمرضى فايروس وكذلك للحوادث الخطرة لم يشهد اقبالا من المتبرعين في الآونة الأخيرة وذلك لشبهات وتساؤلات آثارها ناشطون حول بيع البلازما للمرضى

الاتهامات لمصرف الدم انعكست على إعداد المتبرعين لتشهد النجف ازمه في قناني الدم المفترض توزيعها على عدة شرائح من المرضى وهو مادعا البعض إلى إطلاق مناشدات بسرعه التبرع

إدارة مصرف الدم نفت الاتهامات الموجهة إليها لكنها أكدت تسجيل إصابات بين كوادرها مناشده المواطنين بعدم الالتفات للشائعات

وكانت محافظة النجف سجلت اربعه آلاف وخمس مئة أصابه بفايروس كورونا فيما لم ترتفع نسبة الوفيات عن التسعين مرجحة للزيادة بسبب عزوف المتبرعين بالبلازما


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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