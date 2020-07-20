العامري يدعو الحكومة لاتخاذ اجراءات دبلوماسية بشأن 'الاجتياح' التركي

دعا رئيس تحالفالفتح هادي العامري، الاثنين، الحكومة الى الخروج من صمتهاازاء "الاجتياح" التركي للاراضي العراقية، واتخاذ الاجراءات الدبلوماسية كافة بشأن ذلك.
واضاف، "قد بلغ الاجتياح الأخير في عمق يصل الى 25 كم وبوجود مكثف، ويحمل ذلك دلالات خطيرة يبدو فيها الأتراك مريدين لفرض سياسة الأمر الواقع، محاولين تشكيل حزام أمني على غرار الحزام الأمني في شمال سوريا".
وحذر العامري مما اسماه "مخطط"، مطالبا، الحكومة التركية بـ "الانسحاب الفوري من الأراضي العراقية".
وتابع، "نرى أن هذه الأعمال العدوانية ليست في مصلحة البلدين التي تربطهم علاقات تاريخية ودينية وأخوية واسعه بالإضافة الى العلاقات الاقتصادية المتطورة"، داعيا الحكومة العراقية الى "الخروج من صمتها واتخاذ كافة الاجراءات الدبلوماسية والسياسية المناسبة لانهاء هذه الاعتداءات المتكررة".
وعا الحكومة ايضا الى"اثارةهذا الموضوع في الجامعة العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وفي المحافل الدولية ، وعلى كل القوى الوطنية العراقية أن تتخذ موفقاً موحداً لحفظ السيادة العراقية وإنهاء هذه التجاوزات".
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