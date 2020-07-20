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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي : " الإمارات تدخل التاريخ بإنجاز فضائي عربي غير مسبوق".

Advertisements ولفت إلى أن: "الرهان على شباب الإمارات لا يخيب.. رفعوا رأس شعب الإمارات ودخلنا مرحلة جديدة في تاريخنا". وأضاف "الرحلة بدأت.. والمهمة في بدايتها.... والمحطة القادمة الكوكب الأحمر"، مؤكداً سموه بالقول: "الخروج من مجال الجاذبية الأرضية هو دخول في مرحلة جديدة في تاريخ إنجازاتنا العلمية".

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