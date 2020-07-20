أربع ولايات ألمانية تطالب ببقاء القوات الأميركية

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فرانكفورت: طلب رؤساء حكومات أربع ولايات ألمانيّة من 13 عضوًا في الكونغرس الأميركي منع الرئيس دونالد ترامب من تقليص الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا، حسب ما أفاد الأحد عدد من وسائل الإعلام.

وكتب المسؤولون الألمان الأربعة، في خطاب وجّهوه إلى أعضاء الكونغرس واطّلعت عليه صحيفتا "شتوتغارتر زيتونغ" و"شتوتغارتر ناخريختن"، أنّ القوّات الأميركيّة المتمركزة في البلاد تُمثّل بقواعدها ووحداتها القتاليّة ومستشفياتها العسكريّة "العمود الفقريّ للوجود الأميركي في أوروبا، والقدرة (التي يمتلكها) حلف شمال الأطلسي على التحرّك".

وطلب المسؤولون الألمان المنتمون إلى جهات سياسيّة مختلفة، ويُمثّلون ولايات بادن-فورتمبيرغ وريناني-بالاتينا وبافاريا وهسن، بـ"عدم قطع رابط الصداقة" بين البلدين "بل تعزيزه".

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وتشترك الولايات الألمانيّة الأربع في أنّ كلّاً منها يستضيف قاعدة عسكريّة للولايات المتحدة.

ووافق ترامب في وقت سابق على خطّة لسحب 9500 جندي أميركي متمركزين حاليّاً في ألمانيا.

ويتّهم الرئيس الجمهوري ألمانيا بالاستفادة ماليّاً من الوجود العسكري الأميركي.