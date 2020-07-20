شكرا لقرائتكم خبر عن أمين دينية النواب يطالب الأوقاف بفتح المساجد لصلاة عيد الأضحى بإجراءات وقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، وزارة الأوقاف بإتاحة وفتح المساجد لصلاة عيد الأضحى مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة، وذلك ضمن الخطة التي اعلنتها الحكومة المصرية بالفتح التدريجي.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن يتم إتاحة الصلاة بأعداد معينة وتطبيق كافة الإجراءات، وأن يتم الالتزام بها من كل المواطنين بارتداء الكمامات، والتباعد في الصلاة، وعدم التزاحم في المساجد، للحفاظ على صحة المواطنين.

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وتابع، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية والحالية ساعدت بشكل كبير على مواجهة وانحصار هذا الفيروس القاتل وجعله ضعيفا، وتراجع كبير وملفت لأعداد المصابين بعكس ما كان في السابق.