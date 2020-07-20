شكرا لقرائتكم خبر عن زمن التعصب.. أردوغان يتاجر بآيا صوفيا.. والصدام يصل إلى مذيعات الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

محاولات مستمرة يقوم بها النظام التركي لمحاولة كسب التعاطف والشعبية المزعومة من الشعب التركي، بعد سلسلة الفشل التي تشهدها تركيا على يد أردوغان طوال الفترة الماضية، وهو ما يكشف حقيقة هذا النظام وعدم قدرته على حل أزماته.

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وكشف تقرير جديد أعدته مؤسسة ماعت، على متاجرة أردوغان بتحويل متحف آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، وهو ما يبين حقيقة هذا النظام ومحاولة ادعاءاته المزيفة، ومحاولة إثارة البلبلة في الشارع التركي، وهو ما كشفته المعارضة التركية أن أردوغان يتاجر بهذا الأمر، ويحاول من تلك المحاولات كسب تعاطف المسلمين.

وأضاف التقرير، أن خطابات أردوغان المتناقضة والمزدوجة لم يتحمله أي أحد سواء كان من المعارضين أو المؤيدين له، وهو ما أثار الجدل وجعل عدد من مذيعات الجزيرة القطرية ينتقدون ما يفعله أردوغان من تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، رغم القرب التركي والقطرى، إلا أنهم لم يتحملوا ما يفعله أردوغان.