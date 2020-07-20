التحضير لجزء 3 من المسلسل المغربي “أسرار البنات”

يحضر طاقم المسلسل المغربي أسرار البنات، المعروض على mbc 5، للجزء الثالث منه، الذي انطلق تصويره، أخيرا.

ويحضر الجزء الثالث من المسلسل، الذي يعالج مجموعة من القضايا النسائية، من خلال شخصيات تعيش ظروفا مختلفة، بمشاركة كل من سكينة درابيل، وبديعة الصنهاجي، ومها البخاري، وماريا نديم.

وتدور قصة المسلسل حول أربع نساء، لكل منهن حياة مختلفة عن أخرى، جمعتهن مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صحافية طلبت اقتراحات لقضايا نسائية، من أجل الاشتغال عليها، فتفاعلن مع الأمر.

ولجأت قناة “إم بي سي 5″، التي تستهدف الجمهور المغاربي بصفة عامة، إلى الدراما المغربية، من أجل تعزيز شبكة برامجها، في وقت تعرف فيه الأعمال الدرامية المغربية تقدما في مستويات عدة، بشهادة مختصين، والجمهور، كذلك.