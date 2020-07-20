خريبكة.. التحاليل تبعد كورونا عن 28 طفلا كانوا قد خالطوا آخر مصابا بالفيروس!

كشفت التحاليل المخبرية، اليوم الاثنين، خلو 28 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة، من فيروس ﻛﻮروﻧﺎ، بعدما أجريت لهم التحاليل المخبرية، قبل يومين.

وحسب مصادر “اليوم 24”، فإن التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا، التي أجريت لـ28 طفلا من مخالطي طفل ذي 9 سنوات مصاب بفيروس كوفيد-19، قد جاءت جميع نتائجها سلبية.

وكانت التحاليل المخبرية قد أكدت إصابة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في إقليم خريبكة، بعد أزيد من 6 أسابيع من شفاء آخر حالة “بائع سمك” بعد إصابة طفل نقلت إليه العدوى من والدته، المصابة بفيروس كورونا في الدرالبيضاء.

وأضاف المصدر ذاته، أن الطفل المصاب كان يقيم رفقة والديه في مدينة الدارالبيضاء، لكن إصابة والدته بالفيروس دفعتها إلى تركه بمعية جدته، وخاله في خريبكة، قبل أن تظهر عليه أعراض المرض، حيث تم الاحتفاظ به في قاعة الحجر الصحي في مستشفى الحسن الثاني في خريبكة للعلاج.

وقد أعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال- خنيفرة، أمس الأحد، أن العدد الإجمالي للحالات بلغ 178 إصابة، مؤكدة ارتفاع حالات الشفاء إلى 156 حالة، واستبعاد 50949 شخصا بعد تحاليل مخبرية سلبية.