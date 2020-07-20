عبرت بوشرى الخونشافي، زوجة الصحافي حميد المهداوي، عن سعادتها الغامرة بمعانقة زوجها الحرية، بعد ثلاث سنوات، قضاها في السجن بتهمة المس بالسلامة الداخلية للبلاد.
وأكدت الخونشافي، التي كانت رفقة أبنائها في استقبال المهداوي، الذي غادر سجن “تيفلت 2″، صباح اليوم الاثنين، أن زوجها كان ضحية لكتاباته، التي كانت تناقش مشاكل الشعب المغربي، مؤكدة أنه يحب هذه البلاد.
واعتبرت الخونشافي، التي شكلت حجر الزاوية في جهود الدفاع عن زوجها، أن يوم الإفراج عن هذا الأخير، يوم عيد، متمنية أن يكون هذا الملف آخر نزيف في الصحافة المغربية، معبرة عن شكرها للشعب المغربي، والجمعيات الحقوقية، وكل من ساند عائلة المهداوي في هذه المحنة.
وكان المهداوي قد وجد في استقباله لدى مغادرته أسوار السجن، صباح اليوم، لفيفا من الصحافيين، والحقوقيين فضلا عن أفراد عائلته، إذ عبر عن شكره، وامتنانه لكل من ناصر قضيته.
كانت هذه تفاصيل خبر فرحة ودموع امرأة صامدة ساندت زوجها بقوة في محنته.. زوجة المهداوي: فرحة لا توصف وأتمنى أن يتوقف النزيف- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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