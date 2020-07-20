عمال النظافة في الدار البيضاء يطالبون بسلفة العيد والتعويض عن الأخطار

يطالب عمال النظافة في شركتي، “افيردا”، و”ديرشبورغ”، المفوض لهما التدبير في قطاع النظافة في مدينة الدار البيضاء، بصرف أجورهم قبل عيد الأضحى، فضلا عن سلفة خاصة بهذه المناسبة الدينية.

ودعا عمال النظافة المنضوون تحت لواء المكتب الجهوي للجماعات المحلية في جهة الدارالبيضاء سطات umt، مسؤولي شركتي، “افيردا”، و”ديرشبورغ”، بمنحة مادية خاصة بالعدوى، والأخطار تماشيا مع طبيعة العمل، وظروف الاشتغال.

ويطالب العمال، أيضا، بتدخل إدرتي الشركتين استثنائيا لشهر يوليوز الجاري، لدى الأبناك وشركات القروض بتأجيل السلف العمال، ويطالبون، أيضا، بمنح منحة مالية اعترافا لهم على ماقدموه من خدمات جليلة، كالعمل في الصفوف الأمامية خلال هذه الظرفية الاستثنائية.