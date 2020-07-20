طقس الاثنين.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بداخل كل من الأقاليم الجنوبية، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي، والسايس والسهول الواقعة غرب الأطلس.

كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية على سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية أو وزخات مطرية رعدية ومحليا معتدلة فوق مرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي ومن المحتمل داخل الأقاليم الجنوبية.

عدا ذلك سيبقى الطقس مستقرا على العموم مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، كما سيلاحظ هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشرقي بالساحل المتوسطي، وشمالية وأحيانا غربية بباقي الجهات.

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ستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية، ومنطقة سوس والسهول الداخلية، وما بين 18 و22 درجة بالسواحل والمرتفعات.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و45 درجة بداخل كل من الأقاليم الجنوبية، ومنطقة سوس، وأقصى الجنوب الشرقي، والسايس والسهول الواقعة غرب الأطلس، وما بين 35 و40 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، وشمال المنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 30 و35 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، ومنطقة طنجة والريف، وما بين 25 و30 درجة بالأطلس وبالقرب من المرتفعات.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ليصبح هائجا إلى قوي الهيجان بعد الظهر جنوب بوجدور.